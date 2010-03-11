"Комунальний фронт" виступає за приватні ЖЕКи

У Всеукраїнському громадянському русі «Комунальний фронт» альтернативою комунальним ЖЕКам вважають приватні ЖЕКи і загальні збори мешканців будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер Всеукраїнського громадянського руху «Комунальний фронт» (КФ) Віталій ЯКОВЕНКО на прес-конференції в УНІАН.

«Для того, щоб з`явилося більше приватних ЖЕКів, необхідно спростити ліцензування. Тоді ми одержимо послуги у два рази дешевші, послуги – більш якісні», - сказав він.

При цьому у КФ вважають, що альтернативою об`єднанню співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть стати загальні збори мешканців.

«Це та полегшена форма, яка б дозволила громадянам наших міст утримувати свої будинки у чистоті і порядку», - пояснив лідер КФ.

В.ЯКОВЕНКО нагадав, що змінений закон про ОСББ не прийнято парламентом.

За його словами, у разі ухвалення даного закону «з першого ж дня держава знімає з себе відповідальність за застарілий житловий фонд і перекладає його на плечі людей. Монополісти, які і далі працюватимуть з мешканцями цього будинку, наділяються неймовірними повноваженнями, а люди стають безправними».

«У тій формі, в якій існує закон про ОСББ, ми не рекомендуємо нікому, у жодному випадку, вступати до об`єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тому що ви вішаєте собі на плечі ремонт даху, стін, ліфтів, комунікацій. А це - сотні тисяч гривень», - сказав В.ЯКОВЕНКО.

Довідка УНІАН. Громадянський рух «Комунальний фронт» створено у грудні 2009 року. Ініціатором створення руху виступила Асоціація теплотехнічних компаній. Поява організації зумовлена значним попитом населення на самоорганізацію для обстоювання своїх прав на комунальні послуги належної якості і комфортні умови мешкання. На сьогодні осередки «Комунального фронту» існують в 21 місті України.