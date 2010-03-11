ЄС придумав, як врятувати євро...

Сьогодні Європейський валютний фонд (ЄВФ), про створення якого говорять в Єврокомісії, не є необхідною структурою. Таку думку УНІАН висловив начальник управління казначейства «Індустріалбанку» Олександр ФОМИН.

На його думку, ЄВФ стане «черговим бюрократичним наднаціональним органом, на утримання якого будуть потрібні додаткові гроші», що тільки посилить бюрократичний тиск на ухвалення будь-якого рішення щодо реалізації механізму підтримки чи фінансового впливу. «Крім того, звичайно, цей орган буде багатонаціональним, представленим різними посадовцями країн ЄС, які відстоюватимуть саме свої національні інтереси. Врешті-решт його керівники і співробітники можуть перетворитися на чергових представників номенклатури «білих комірців», - вважає банкір.

Як зазначив кандидат економічних наук, радник голови правління «Укргазбанку» Олександр ОХРИМЕНКО, рішення створити європейський аналог МВФ виглядає досить дивним. «Якщо розглядати його як конкурента Міжнародного валютного фонду, то виникає питання: у чому полягає суть конкуренції? Технічно ЄВФ на противагу МВФ зможе видавати кредити в євро, що підвищить привабливість європейської валюти як світової. Але є ризик посилення протистояння Європи і США, що ускладнить і так непросту долю курсу євро/долар», - вважає експерт. На його думку, такого роду конкуренція, швидше за все, принесе більше політичної шкоди, ніж економічної вигоди. Якщо розглядати Європейський валютний фонд як структуру, що «рятуватиме» країни ЄС під час кризи, то цього категорично робити не можна, оскільки наявність такого фонду буде добрим «стимулом» для країн ЄС жити не за коштами і свідомо розраховувати, що всі прорахунки будуть покриті. «Швидше за все, ідея створення ЄВФ – емоції, викликані проблемами. Але як тільки ситуація розв’яжеться, про цю ідею забудуть», - вважає О.ОХРИМЕНКО.

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