На завтра синоптики обіцяють сніг

Завтра у північних областях України очікується невеликий сніг, на решті території сніг та мокрий сніг, на крайньому півдні з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, в Карпатах та на Закарпатті місцями сильні опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с, у Карпатах, Криму, південних та східних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8°, на півночі Лівобережжя до 11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні Криму вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

У Київській області у п’ятницю очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.