В Україні створено Ріелторську палату

Сьогодні в Києві відбувся установчий з`їзд Всеукраїнської спілки громадських організацій «Ріелторська палата України» (РПУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив новообраний глава Ріелторської палати Олександр БОНДАРЕНКО.

За його словами, мета організації - створення цивілізованого ринку нерухомості шляхом законодавчого врегулювання, підвищення рівня ріелторів тощо.

О.БОНДАРЕНКО відзначив, що кожна регіональна організація, що входить до РПУ, автономна у питаннях фінансування і розвитку місцевих ринків нерухомості.

На установчому з`їзді були затверджені Статут організації, обрано правління у складі 7 осіб і національну раду. До складу національної ради РПУ увійшли по одному представнику від кожної організації - засновника палати.

За даними глави РПУ, на сьогодні Ріелторська палата об`єднує 21 громадську організацію, серед яких Спілка фахівців з нерухомого майна України, асоціація «Нерухомість Севастополя», Міжнародна федерація нерухомості FIABCI-Україна та інші з 16 областей України, включаючи Крим, Севастополь і Київ.