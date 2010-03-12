Пожежа пошкодила частину приміщень іподрому

Сьогодні близько 15.00 спалахнула частина приміщень адміністративної будівлі Одеського іподрому.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН директор іподрому Олег КУШНІР, додавши, що доки прибули пожежні команди, полум`я охопило понад 70 кв. метрів будівлі.

За словами О.КУШНІРА, «чотири пожежних розрахунки зуміли впродовж приблизно 20 хвилин локалізувати вогонь, проте приміщення кас повністю вигоріли».

Крім того, постраждало від полум`я приміщення, де розміщувався тоталізатор, а також частина глядацьких трибун. Зараз завершується ліквідація вогнищ задимлення в адмінбудівлі. Люди не постраждали, поінформував директор іподрому.

Прибулі на місце події фахівці облуправління МНС висловили припущення, що причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем, проте для точнішого визначення причин необхідний час.

Як повідомлялося, Одеський іподром відкритий на Четвертій станції Великого Фонтану в 1890 році. Зараз діяльність підприємства припинено з урахуванням прийняття парламентом закону про заборону азартних ігор - іподром використовується як тренувальна база для розвитку кінного спорту.