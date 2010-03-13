Україні світить черговий зліт цін на житло?

В найближчому майбутньому ринок відреагує на відсутність будівельного заділу зростанням цін на житло, через те, що пропозиція явно не задовольнятиме попит.

Про це у статті для газети «Дзеркало тижня» (№10 (790) від 13 - 19 березня 2010 р.) заявив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, президент Будівельної палати України Володимир ПОЛЯЧЕНКО.

Він нагадав, що в 2009 році обсяг будівельних робіт, виконаних підприємствами галузі власними силами, скоротився порівняно з 2008 роком на 48,2%.

«У 2009 році в країні введено в експлуатацію 6,4 млн. квадратних метрів житла. За обсягами введення житла ми скотилися до рівня 2003 року», - зазначив В.ПОЛЯЧЕНКО.

За його словами, із загальної кількості розпочатих житлових об’єктів майже 2/3 призупинено або законсервовано, при цьому будівництво нових об’єктів практично не розпочиналося.

«В найближчому майбутньому ринок відреагує на відсутність будівельного заділу зростанням цін на житло. Пропозиція явно не задовольнятиме попит», - переконаний В.ПОЛЯЧЕНКО.