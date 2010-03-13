На держпідприємстві Укроборонсервіс вибухали боєприпаси

Сьогодні вдень приблизно о 15:15 в Хмельницькому районі однойменної області неподалік села Гузевиці сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів на території державного підприємства Укроборонсервіс, внаслідок чого легкі поранення ноги дістав один із співробітників.

Про це УНІАН повідомили в МНС України.

За даними співрозмовника агентства, який не уточнив, де саме сталася пожежа (на складі, чи в якомусь іншому місці), здетонували снаряди малого калібру розривної дії, що використовуються у військовій авіації.

О 16:10 пожежу було ліквідовано за допомогою 50 працівників МНС та 11 одиниць спеціальної техніки. Наразі нам місці події працюють підрозділи МНС та правоохоронних органів.

Загрози населеному пункту немає.