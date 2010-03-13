У Хмельницькому спалили автомобіль депутата

У гаражі депутата Хмельницької міської ради і водночас директора «Асоціації Хмельницьких ринків» Валерія ТАРАТАСЮКА згорів автомобіль «Лексус».

«О 5-й ранку я відчув запах диму та прокинувся. Коли ж побачив, що горить гараж, одразу викликав пожежну службу», - розповів кореспонденту УНІАН В.ТАРАТАСЮК.

За версією слідчих, невідомі, що проникли до гаража, скоїли там пограбування, а відтак, щоб замести сліди, підпалили приміщення.

Наразі триває слідство.