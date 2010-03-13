У Хмельницькому спалили автомобіль депутата
20:19, 13 березня 2010Суспільство
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Триває слідство
У гаражі депутата Хмельницької міської ради і водночас директора «Асоціації Хмельницьких ринків» Валерія ТАРАТАСЮКА згорів автомобіль «Лексус».
«О 5-й ранку я відчув запах диму та прокинувся. Коли ж побачив, що горить гараж, одразу викликав пожежну службу», - розповів кореспонденту УНІАН В.ТАРАТАСЮК.
За версією слідчих, невідомі, що проникли до гаража, скоїли там пограбування, а відтак, щоб замести сліди, підпалили приміщення.
Наразі триває слідство.
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