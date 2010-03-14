Завтра в Україні очікується сніг та мокрий сніг, у північних областях невеликий, на Закарпатті та півдні України з дощем, вночі у південній частині, вдень на півночі без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя до 10° морозу, на узбережжі Криму 0-3° тепла; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 0-5° тепла, у південній частині 4-9° тепла.

У Київській області у понеділок вночі очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.