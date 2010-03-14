При вибуху газу в Бердичеві загинула жінка

У Бердичеві Житомирської області вчора близько 15.30 стався вибух побутового газу у квартирі двоповерхового житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на прокурора Бердичева Ігоря ДЕНИСЕНКА, внаслідок вибуху загинула жінка. Зруйновано квартиру, у якій стався вибух, та частково пошкоджено ще чотири квартири.

За словами І.ДЕНИСЕНКА, за попередніми висновками, несправне газове обладнання призвело до витоку газу та утворення газоповітряної суміші у невеликій концентрації, що в результаті вибухнула.

"Під час перевірки встановлено, що службові особи Бердичівського управління з експлуатації газового господарства неналежно поставилися до виконання своїх службових обов’язків щодо контролю за справністю газового обладнання та дотриманням вимог правил користування газом у цій квартирі, що спричинило смерть людини та завдало матеріальних збитків", - зауважив прокурор.

І.ДЕНИСЕНКО додав, що усіх мешканців будинку відселено, забезпечено їхнє проживання і харчування, біля будинку організовано цілодобове чергування органами міліції.

Прокуратура Бердичева порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України за фактом неналежного виконання службовими особами Бердичівського управління з експлуатації газового господарства своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.