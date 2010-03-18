НБУ: зростання інфляції обумовлене зростанням цін на харчі

В основному зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) обумовлено значно більшим подорожчанням продуктів харчування (3,5% за місяць, 6,8% з початку року), ніж зазвичай визначається сезонністю (в лютому сезонний чинник становив 0,4%). Про це йдеться в аналітичній записці «Аналіз інфляції», розміщеної на сайті Національного банку України.

Нацбанк зазначає, що недовготривалий шок із боку пропозиції (за окремими групами продовольчих товарів) призвів до високої споживчої інфляції другий місяць поспіль (1,9% у лютому і 3,8% з початку року). Річна інфляція зросла до 11,5%, порівняно з 11,1% у січні.

Вагома частина місячної інфляції була сформована зростанням цін на сирі продукти (1,1 п. п.), в основному овочі.

За даними НБУ, зростання цін на інші продовольчі товари, процес визначення цін яких у значній мірі регулюється адміністративно (зокрема цукор – 17,8% за місяць), визначив значний вплив адміністративної складової на місячну зміну ІСЦ – 0,3 п.п. В цілому, зростання небазової інфляції, яка включає вищезгадані компоненти, в лютому склало 3,5% (внесок у зростання ІСЦ за місяць – 1,4 п.п.), 6,8% із початку року.

Низька волатильність обмінного курсу гривні, забезпечена в першу чергу завдяки діям НБУ, помірно знижувала інфляційні очікування й сприяла зменшенню імпортованої інфляції. Разом із нижчим, ніж рівноважне значення, сукупним попитом дані чинники стримували зростання базового ІСЦ (0,8% за місяць – 0,5 п.п. внесок в ІСЦ). У річному вимірі базова інфляція продовжувала знижуватися (з 12,6% у січні до 10,5% в лютому), що відображає стримуючий характер монетарної політики по відношенню до інфляції.

НБУ зазначає, що враховуючи обмежуючий вплив фіскальної й монетарної політики на інфляцію, а також на все ще низьку споживчу активність, вірогідність зростання інфляційного тиску з боку попиту є низькою. «При цьому залишається достатньо значною невизначеність щодо параметрів нового бюджету, що може суттєво впливати на подальшу динаміку інфляції», - йдеться в аналітичній записці НБУ.

Ціни на продукцію вітчизняного виробництва в результаті певного відновлення світового попиту продовжували зростати – індекс цін виробників зріс на 1,9% за місяць і 16,4% у річному вимірі.