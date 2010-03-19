Україну знову включили в «чорний список» FATF

Україна та Азербайджан включені Міжнародною організацією з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) до нового "чорного списку" країн, які мають недоліки у боротьбі з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС .

Згідно із заявою організації, складання нових списків - це відповідь на заклик "великої двадцятки" провідних світових держав посилити боротьбу з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму і публічно перерахувати так звані "юрисдикції підвищеного ризику". Списки планується поповнювати у міру оцінки фахівцями ситуації в тих країнах, які дотепер не потрапляли в їх поле зору.

У тексті заяви міститься короткий відгук про кожну з країн, які потрапили у список. Про Азербайджан сказано, що там "є прогрес", але зберігаються і недоліки, які в Баку погодилися усунути. Так, необхідно "належним чином поставити поза законом" відмивання злочинних доходів і фінансування тероризму, усунути "лазівки" в законах, що заважають ефективному митному контролю, створити режим виявлення і заморожування терористичних активів і, нарешті, створити власну ефективну фінансову розвідку.

Схожі оцінки дані й по Україні. Там також за наявності загального прогресу рекомендується криміналізувати відмивання злочинних доходів і фінансування тероризму, "підвищити фінансову транспарентність", упровадити дієвий правовий режим для виявлення і заморожування терористичних активів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 р. Державний комітет фінансового моніторингу говорив про те, що FATF у лютому 2010 року може ухвалити рішення про повторне включення України до «чорного списку».

За інформацією Держфінмоніторингу, 21-22 січня 2010 року контрольна група FATF з питань міжнародної співпраці розгляне підсумкові звіти по певних країнах і остаточно визначить перелік високо-ризикових юрисдикцій, який буде переданий на затвердження пленарного засідання FATF, проведення якого заплановане на 15-19 лютого 2010 року.

«… Основна претензія експертів FATF - те, що Україна є однією з небагатьох країн, які не здатні імплементувати в національне законодавство положення 40+9 Рекомендацій FATF, а недосконалість діючих норм негативно впливає на рейтинги України, які визначаються Комітетом MONEYVAL і FATF», - йшлося у повідомленні Держфінмоніторингу.

FATF - організація, що об`єднує 35 провідних фінансових розвідок світу.