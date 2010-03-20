Табачник потрібний, щоб відвернути увагу від інших

Народний депутат України з фракції БЮТ Дмитро ШЛЕМКО переконаний, що міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК потрібний для влади як громовідвід.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку депутата висловив журналістам в Івано-Франківську. За його словами, нині Д.ТАБАЧНИК «приносить регіоналам велику користь».

«На мою думку, цій владі ТАБАЧНИК потрібен, як ніхто інший, - наголосив народний депутат. - Їм якраз й потрібен такий собі громовідвід, переключення уваги від своїх дій. На фоні ТАБАЧНИКА вони можуть сміливо показати, що їхні дії не є антиукраїнськими. Тому, ні він не піде, ні його не підуть».

На думку депутата, Д.ТАБАЧНИК «твердолобий політик». «Своїми діями на минулих посадах він залишав після себе тільки негативний слід. – зауважив Д.ШЛЕМКО. - Тому на таку посаду як міністр освіти, він не мав ніякого морального права претендувати».

Депутат також переконаний, що найближчим часом не слід очікувати, що Д.ТАБАЧНИК напише заяву на звільнення чи його «попросять» піти.

Бютівець впевнений в тому, що ректори українських вишів «будуть допомагати ТАБАЧНИКУ всіма силами». За його словами, це пов’язано з обіцянкою нового міністра скасувати зовнішнє незалежне оцінювання, що «дозволить повернути назад ту систему заробляння на вступах у ВНЗ, яка існувала до цього».

«Якщо громадськість не допоможе студентам, то ТАБАЧНИК буде міністром освіти і науки довго й щасливо», - резюмував Д.ШЛЕМКО.