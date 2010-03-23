Грищенко прийнялв міністра туризму Ізраїлю

Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО прийняв міністра туризму Держави Ізраїль Стаса МІСЄЖНІКОВА, який перебуває в Україні у рамках участі у міжнародній туристичній виставці „Україна – подорожі і туризм 2010”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

У ході зустрічі міністри високо оцінили сучасний стан двосторонніх відносин між Україною та Ізраїлем, відзначивши наявність значного потенціалу співробітництва в економічній, туристичній та гуманітарній сферах.

Сторони погодилися, що підписання в найближчій перспективі двосторонньої угоди про скасування візового режиму між Україною та Ізраїлем має сприяти активізації туристичного обміну, інтенсифікації ділових та культурних контактів.

Відбувся обмін думками з питань міжнародного та регіонального життя, що становлять взаємний інтерес.