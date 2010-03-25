Купе «Ж» і «Ч» будуть у 12 поїздах Львівської залізниці (перелік)

На Львівській залізниці вже визначили поїзди, у складі яких курсуватимуть вагони з роздільними купе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської залізниці, в цілому таких поїздів 12, вони курсують на основних напрямах пасажиропотоків. Тепер у кожному з них визначено по одному вагону, в якому жінки і чоловіки подорожуватимуть окремо. Таке нововведення – крок до вдосконалення сервісного обслуговування пасажирів. При цьому скористатися роздільними купе в поїздах формування Львівської магістралі можна буде вже з 20 квітня цього року, а не з 31 травня (з введенням нового графіка руху), як було заплановано раніше «Укрзалізницею».

Приналежність купе до «жіночого» або «чоловічого» визначатиметься за першим проданим у нього квитком. У цілому в кожному з обраних вагонів є дев`ять купе (36 місць), тому залізничники сподіваються, що зможуть задовольнити попит мандрівників.

Перелік поїздів формування Львівської залізниці, в яких курсуватимуть вагони з роздільними купе:

Відправленням зі Львова :

№ 26 Львів-Одеса (вагон №14)

№ 98 Львів-Київ (вагон №12)

№ 112 Львів-Харків (вагон № 5)

Відправленням з Ужгорода:

№ 100 Ужгород-Київ (вагон №13)

№ 82 Ужгород-Київ (вагон №11)

№ 107 Ужгород-Одеса (вагон №6)

Відправленням з Чернівців:

№ 628 Чернівці-Київ (вагон №3)

№ 352 Чернівці-Одеса (вагон №4).