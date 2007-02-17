Катю Бужинську виписали з пологового будинку (5 фото)

Співачку прийшли вітати друзі

Українська співачка Катерина Бужинська в приймальному відділенні пологового будинку №5 у Києві у суботу, 17 лютого 2007 р. Цього дня Бужинська виписалася з лікарні з новонародженою дочкою Оленою. Фото Володимира Струмковського / УНІАН

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