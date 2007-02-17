Катю Бужинську виписали з пологового будинку (5 фото)

22:00, 17 лютого 2007
Суспільство
2683

Співачку прийшли вітати друзі

Українська співачка Катерина Бужинська в приймальному відділенні пологового будинку №5 у Києві у суботу, 17 лютого 2007 р. Цього дня Бужинська виписалася з лікарні з новонародженою дочкою Оленою.

Фото Володимира Струмковського / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter