У Донецьку 13-річний підліток убив батька-наркомана
08:38, 01 квітня 2010Суспільство
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Не витримав знущань
У Донецьку 13-річний підліток убив батька-наркомана, який знущався з нього та його матері.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького ГУ МВС України у Донецькій області з посиланням на в.о. начальника слідчого відділення Пролетарського райвідділу міліції Сергія ОГУЛЬЧАНСЬКОГО.
За його словами, хлопець ножем ударив батька у спину. Поранення виявилося смертельним. Проводиться розслідування.
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