У Донецьку 13-річний підліток убив батька-наркомана, який знущався з нього та його матері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького ГУ МВС України у Донецькій області з посиланням на в.о. начальника слідчого відділення Пролетарського райвідділу міліції Сергія ОГУЛЬЧАНСЬКОГО.

За його словами, хлопець ножем ударив батька у спину. Поранення виявилося смертельним. Проводиться розслідування.