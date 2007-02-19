Вакарчук: неграмотна нація – залежна нація

Святослав Вакарчук ініціював соціальний проект “Книга творить людину”. У рамках проекту заплановані зустрічі зі школярами та студентством, а також придбання книг для дитячих будинків і шкіл України.

“Реноме українців, як найосвіченішої нації вже давно в минулому, - йдеться у прес-релізі проекту.- Серед юного покоління, яке стане майбутнім країни, наразі спостерігається шокуюча байдужість до книги. Прийшов час визнати, що низький рівень зацікавлення молоді у читанні – це проблема”.

«Ідея цього проекту – звернути увагу і молодих людей, і старшого покоління на Книгу. Книга, яка робить наше життя цікавішим, різноманітнішим і врешті-решт успішнішим. Інтелектуальний рівень нації прямо пропорційний до щастя і добробуту цієї нації. Деколи мені стає просто страшно від того, як мало ми знаємо, а головне – хочемо знати”, - сказав Вакарчук.

“Людина, яка мало знає приречена на залежність. Неграмотна нація – залежна нація. Сподіваюся, ми разом зробимо так, щоб ці слова ніколи не говорили про Україну.»