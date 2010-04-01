Українські і російські експерти обговорили в Севастополі питання ЧФ

У Севастополі відбулася чергова зустріч експертів українсько-російської підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту РФ і його перебування на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, сторони, очолювані послом з особливих доручень МЗС України Віктором СЕМЕНОВИМ і його російським колегою Олександром БАВИКІНИМ, зокрема, проаналізували результати виконання міжурядової угоди про взаємне визнання прав і регулювання відносин власності Чорноморського флоту РФ на житловий фонд і об`єкти соціально-побутового призначення в місцях дислокації його військових формувань на території України від 16 березня 2000 року.

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН в інтерв`ю УНІАН повідомив, що на засіданні робочої групи розглядався комплекс питань, пов`язаних з подальшим впорядкуванням власності і проведенням поточного ремонту житлових будинків і об`єктів, переданих Чорноморським флотом Росії на баланс міста 7 і менше років тому (йдеться про житло і об`єкти, які більше 5 років тому ЧФ РФ в односторонньому порядку передав на обслуговування місту, у зв`язку з чим владаі Севастополя тоді ж неодноразово заявляла про необхідність участі російської сторони в питанні впорядковування цих будинків і об`єктів, оскільки їх переважна більшість перебувала у незадовільному технічному стані - УНІАН).

Як додав В.КАЗАРІН, «за російською стороною залишається оплата всіх поточних витрат, зокрема поточного ремонту, а це чимала кількість об`єктів. Капітальний же ремонт цих будинків маємо вже здійснювати ми, тому що ми прийняли на баланс ці будівлі і об`єкти».

За словами В.КАЗАРІНА, «вироблена своєрідна дорожня карта з питання подальшої передачі на баланс місту цих дуже важливих об`єктів». Він зазначив, що «знайдена формула, яка задовольняє і місто, і російську сторону».