У Києві в параді на День Перемоги візьмуть участь російські військові

У Києві в параді на День Перемоги разом з військовослужбовцями Збройних сил України візьмуть участь російські військові.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, загалом у столиці в параді військ 9 травня візьмуть участь більш як 2,5 тисяч військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань України.

Як повідомило УНІАН джерело в Міноборони, передбачається, що в параді візьме учать близько 70 російських військовослужбовців. Крім того, планується, що українські військовослужбовці також візьмуть участь у військовому параді до Дня перемоги на Красній площі у Москві.

Загалом у День Перемоги майже 6,5 тисяч військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України візьмуть участь у парадах військ у містах-героях Київ, Севастополь, Одеса і Керч. Ще майже 2 тисячі військовослужбовців залучатимуться до забезпечення проведення парадів військ.

Це передбачено наказом міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ “Про підготовку та проведення урочистостей, присвячених 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 -1945 років”. У відповідності до цього наказу, 9 травня о 10-й годині у містах-героях Київ, Севастополь, Одеса і Керч розпочнуться паради військ.

Станом на сьогодні, 2 квітня, продовжується процес тренування визначених парадних розрахунків у місцях постійної дислокації.

У Києві до Дня Перемоги заплановано провести кілька спільних репетицій параду військ у пішому строю на злітно-посадковій смузі аеродрому Київського державного авіаційного заводу “Авіант” та дві генеральні репетиції всього парадного розрахунку на вулиці Хрещатик.