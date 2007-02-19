ФДМ узгодив продаж 6 пакетів акцій обленерго

Фонд державного майна України узгодив з Міністерством палива і енергетики продаж 6 пакетів акцій обленерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні на прес-конференції в Києві після наради з керівниками облгазів.

«Принципових розбіжностей між Мінпаливенерго і ФДМ не було… І зрештою узгоджено продаж 6 пакетів акцій обленерго». При цьому він додав, що узгоджені пакети акцій обленерго становлять від 10 до 15%.

Ю.БОЙКО не уточнив акції яких саме обленерго буде виставлені на приватизацію.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2006 р. у ФДМ повідомили, що підготовлено проект постанови, яким планується виставити на продаж міноритарні пакети 21 енергокомпанії, які входять до НАК “Енергетична компанія України”.

За словами заступника голови ФДМУ Дмитра ПАРФЕНЕНКА, йдеться про пакети розміром від 5 до 25% загальною номінальною вартістю 300 млн. грн. Він повідомив, що 20 жовтня почався процес візування і узгодження проекту постанови, відзначивши при цьому, що дану постанову підтримують Міністерство палива і енергетики і Міністерство фінансів.

Загальна вартість реалізовуваних акцій становитиме 1 млрд. 400 млн. грн.

Як відзначив Д.ПАРФЕНЕНКО, разом з тим у складі НАК буде залишено великі пакети акцій (60%+1 акцій) для того, аби держава могла продовжити здійснювати контроль над даними підприємствами.