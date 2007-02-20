Кого Ющенко візьме з собою в кіно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні о 18.30 відвідає один із київських кінотеатрів для перегляду фільму “для всієї родини”, дубльованого українською мовою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, захід відбудеться з нагоди Міжнародного дня рідної мови, який відзначатиметься 21 лютого.

Таким кроком глава держави хоче привернути увагу громадян України до питань рідної мови, збереження і забезпечення розвитку української мови в культурній індустрії.

На перегляд кінофільму “Павутиння Шарлоти” також запрошені: глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК, перший заступник глави Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИК, міністр культури і туризму України Юрій БОГУЦЬКИЙ, народний депутат України В’ячеслав КИРИЛЕНКО, голова Державної служби кінематографії Ганна ЧМІЛЬ, генеральний директор кінодистриб’юторської компанії ЗАТ “B&H” Богдан БАТРУХ та український кінорежисер і кінопродюсер Олесь САНІН.