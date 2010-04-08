Вартість житла на вторинному ринку Києва трохи знизилася

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва в березні 2010 року знизилася на 0,6% порівняно з лютим ц.р. – до 2363 дол./кв. м.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, з початку цього року рівень середньої ціни пропозицій в доларовому еквіваленті знизився на 4%, а за рік (з березня 2009 року по березень ц.р.) – на 15%.

Зокрема, середня вартість однокімнатних квартир знизилася на 0,5% (на 11 дол.) – до 2149 дол./кв. м, двокімнатних – на 0,5% (на 11 дол.) – до 2388 дол./кв. м, трикімнатних – на 0,3% (на 7 дол.) – до 2372 дол./кв. м, чотирикімнатних – на 3,2% (на 94 дол.) – до 2832 дол./кв. м.

Як відзначили аналітики порталу, порівняно з лютим ціни в 20% квартир низького цінового сегменту збільшилися на 0,7% – до 1277 дол./кв. м, а в 20% квартир вищого цінового сегменту знизилися в середньому на 1,7% – до 4295 дол./кв. м.

За даними порталу, в березні 2010 року частка квартир, вперше виставлених на продаж, становила 20% від загального обсягу пропозицій. Середня ціна пропозицій «нових» квартир у столиці на 10% нижче за середньозважену ціну лютого і становить 2129 дол./кв. м.

У звіті проаналізовано 11 тис. 143 пропозиції 1-4-кімнатних квартир площею до 200 кв. м, що містяться в базах даних ІАП «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane.