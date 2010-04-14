У Горлівці жінка задушила свою чотиримісячну дитину

У Горлівці Донецької області порушено кримінальну справу проти 23-річної жінки, яка задушила свою 4-місячну дитину.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, жінка виховувала двох дітей і була вагітною ще однією, при цьому вела безладний спосіб життя, регулярно вживала алкоголь.

За словами слідчого Микитівського міськвідділу міліції міста Горлівки Сергія ГОЛОВЕНКА, мати пояснила свій вчинок тим, що дитина плакала і заважала їй спати.