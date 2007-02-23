Канадський режисер зняв фільм про могилу Христа та його близьких

Канадський режисер Симха Якобович (Simcha Jacobovici) стверджує, що місце поховання Христа, його матері Марії та Марії Магдалини встановлене, воно в Єрусалимі, в районі Тальпійот. Саркофаги, де нібито покоїлися рештки Спасителя та його найближчого оточення, будуть представлені на спеціальній прес-конференції в Нью-Йорку 26 лютого 2007 року, повідомляє сайт YNetnews.com, електронна версія газети "Едіот Ахронот".

Якобович за участю відомого режисера і продюсера Джеймса Кемерона (James Cameron) зняв фільм про історію цієї знахідки, зробленої ще 1980 року. Тоді в Тальпійот була виявлена печера, всередині якої були десять саркофагів з написами: "Ієшуа син Йосипа", "Марія", "Марія", "Матвій", "Іофа" (Йосип, брат Ісуса), "Іуда син Ієшуа" (син Ісуса, як стверджують автори фільму). Прочитання написів зайняло два десятиліття, результати були оприлюднені 1997 року. Розшифровкою їх займався професор університету Бар-Ілан Амос Клонер (Amos Kloner). Зазначимо, втім, що саме професор Клонер відстоював достовірність відомого оссуарія (похоронної урни) з написом "Іаков, син Йосипа, брат Ісуса". 2003 року ученим з кількох країн вдалося довести, що напис на оссуарії був фальсифікований у другій половині XX століття.

Новий фільм Якобовича, назву якого сайт YNetnews.com не повідомляє (і на сайті режисера він не згадується), куплений для показу кількома великими телеканалами, зокрема американським Discovery, британським Channel 4, канадським Vision і ізраїльським Channel 8.

Лента.ру