Стара ДАІ повертається?

Начальник Головного правління внутрішніх справ МВС України в Донецькій області Михайло КЛЮЄВ вважає, що варто повернутися до старої структури ДАІ. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, як він ставиться до планів МВС відновити структуру Державної автомобільної інспекції.

"До старої структури повертатися треба, це була добра, нормальна структура", - сказав М.КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, він відзначив, що поки що рано говорити про щось конкретно, потрібно "дочекатися документів, які визначатимуть штатну структуру ДАІ". "Сьогодні це все поки що під питанням, чекаємо на законодавче рішення", - відзначив начальник УВС.

Разом з тим, М.КЛЮЄВ підтвердив, що в області, згідно з "попередніми заявами керівництва МВС, чисельність ДАІ буде відновлена в тому обсягу, який був до реформування". "Тобто, ми одержимо ще приблизно 600 працівників", - повідомив М.КЛЮЄВ. При цьому він наголосив, що "справа не в кількості, а в повноваженнях працівників ДАІ", які повинні стати вагомим важелем боротьби з правопорушниками.