Сьогодні БЮТ і “Наша Україна” підписали Угоду про Об’єднану опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ підписали лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО і голова Ради блоку “Наша Україна” Віктор БАЛОГА.

Виступаючи перед підписанням угоди, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні загрози для незалежності Української держави, загрози, що пов’язані з соціальними питаннями, є настільки значними, що було вирішено, що опозиція мусить бути єдиною і сильною.

За її словами, у зв’язку з цим було прийнято рішення про підписання цієї угоди.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що угода складається з трьох частин. Перша частина угоди присвячена програмним засадам діяльності опозиції. При цьому, за її словами, ці засади були вироблені ще після останніх виборів до парламенту.

Друга частина угоди присвячена регламенту діяльності опозиційних сил у Верховній Раді. Вона пояснила, що це, насамперед означає, що усі дії опозиції у ВР будуть узгоджені.

Третя частина угоди, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, присвячена діям об’єднаної опозиції вже після «усунення сьогоднішнього режиму» і формування коаліції після проведення дострокових парламентських виборів.

При цьому вона підкреслила, що ця частина угоди передбачає консолідацію зусиль опозиційних сил для уможливлення проведення дострокових парламентських виборів.

У свою чергу В.БАЛОГА заявив, що угода є усвідомленим кроком двох політичних сил. За його словами, на сьогоднішній день є ознаки руйнування державності.

Зокрема, за його словами, про це свідчать прийнятий з порушеннями Конституції закон про Кабінет Міністрів України, незаконні кадрові призначення, боротьба з усім українським.

В.БАЛОГА підкреслив, що об’єднана опозиція має намір вести жорстку протидію цьому.

Він також зазначив, що «у нас з Юлією Володимирівною різна історія, і нерівна, але з сьогоднішнього дня ми перегортаємо сторінку».

Крім того, В.БАЛОГА сказав, що в опозиції «не буде одного вождя», додавши, що угода не означає втрати політичної самобутності кожної з політичних сил.