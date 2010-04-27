Лідер Меджлісу кримських татар про ПАРЄ, Януковича і ксенофобію

Генеральна прокуратура України не вбачає складу злочину у висловлюваннях міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА про кримських татар.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив лідер Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України, член парламентської делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

“Ми розраховували, що якщо буде дана хоч якась оцінка, ми внесемо якійсь внесок в боротьбу з розповсюдженням ксенофобії на території України. На жаль, цього не сталося. Я вважаю, що Генпрокуратура скористалася не правом, не законом, а корпоративними інтересами”, - сказав лідер Меджлісу.

Він зазначив, що тепер планує ініціювати відповідну заяву Парламентської Асамблеї Ради Європи або заяву групи депутатів ПАРЄ стосовно висловлювань деяких українських високопосадовців.

“Кілька депутатів, якщо в них вийде, також хочуть поставити запитання щодо А.МОГИЛЬОВА на завтрашній зустрічі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня М.ДЖЕМІЛЄВ звернувся до Генпрокуратури з проханням дати оцінку висловлюванням А.МОГИЛЬОВА, оприлюдненим, зокрема, в газеті “Кримська правда”, в яких нинішній міністр виправдовував дії керівника СРСР Йосипа Сталіна з виселення кримських татар та кримських німців.

27 квітня Президент України В.ЯНУКОВИЧ виступить на сесії ПАРЄ.