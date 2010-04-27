Росія хоче «запаралелити» українську енергосистему

РФ пропонує українському уряду вжити всіх заходів для забезпечення паралельної роботи енергетичних систем України і Російської Федерації. Така інформація міститься у проекті угоди між урядами РФ і України, який опинився в розпорядженні «Дзеркала тижня».

«Сторони сприяють здійсненню паралельної роботи енергетичних систем України і Російської Федерації, в тому числі за допомогою укладання в строк до ____________ 2010 відповідної міжурядової угоди», - йдеться в проекті міжурядової угоди.