Янукович розраховує на підтримку Німеччини

Україна розраховує на підтримку Німеччини у переговорному процесі щодо підписання нової посиленої угоди з Європейським союзом.

Про це в інтерв’ю Deutsche Welle заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Україна приділяє центральну увагу підготовці нової рамкової угоди, яка стане «основоположним елементом подальшого поглиблення відносин з Євросоюзом». При цьому, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, Україна розраховує на те, що у новій угоді будуть чітко зафіксовані параметри подальших інтеграційних процесів між Україною і ЄС

«Ми розраховуємо, що параметри угоди будуть також чітко виписувати інтеграційні процеси між Україною і Європейським Союзом. Ця угода повинна передбачати спрощення умов для вільного пересування громадян, боротьби з нелегальною міграцією і злочинністю, ну і, безумовно, поглиблення торгово-економічного співробітництва», – сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Україна готова провести перший раунд переговорів щодо укладання посиленої угоди з ЄС вже на початку березня поточного року.

«І дуже важливо, що на початку цих переговорів у мене відбудеться цей візит у Німеччину. Я розраховую на підтримку Німеччини, оскільки конструктивний дух на початку цього діалогу обумовить подальший перебіг переговорів», – сказав прем’єр.

На його думку, першим кроком та основним елементом нового угоди з ЄС повинен стати всеохоплюючий договір про зону вільної торгівлі.

У цьому зв’язку В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що в першому півріччі поточного року Україна має намір підписати дві галузеві угоди з ЄС на 2007 рік – «Про торгівлю деякими сталеливарними виробами» і «Про торгівлю текстильною продукцією». Крім того, сказав прем’єр, Україна розраховує, що у червні буде схвалено оновлений План дій Україна-ЄС, а також підписано угоду про спрощення візового режиму та реадмісію.

«Тобто, ми очікуємо, перш за все, поглиблення відносин між Німеччиною і Україною. Ну і, безумовно, позитивний вплив євроінтеграційних процесів України з Європейським Союзом», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас прем’єр зазначив, що з розумінням ставиться до заяв Федерального канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ щодо перспектив членства України у ЄС.

«Нам цілком зрозуміла позиція наших європейських партнерів і пані МЕРКЕЛЬ відносно того, що євроінтеграція України повинна відбуватись за рахунок практичних дій, а ніяк не за рахунок виключно одних намірів та гучних гасел. На це, звичайно, потрібен час», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши при цьому, що тільки за умов проведення низки стратегічних реформ, подолання корупції, підняття рівня життя громадян до рівня європейських стандартів Україна може претендувати на отримання членства у ЄС.

Разом з тим, за словами прем’єра, у діях керівництва Німеччини вбачається намір будувати відносини з Україною на засадах прагматизму і партнерства, «а також готовність підтримати наші інтеграційні прагнення».

«Наскільки мені відомо, пані МЕРКЕЛЬ ніколи не висловлювалася принципово проти наближення України до Євросоюзу. Вона висловлювалася, що нова угода між Україною і ЄС сприятиме подальшому зближенню нашої країни та Євросоюзу. Тобто, сьогодні ми бачимо чіткий намір з боку керівництва Німеччини будувати відносини з Україною на засадах прагматизму і партнерства, а також готовність підтримати наші інтеграційні прагнення. Ми також за реалізм і прагматизм у наших відносинах», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Рада міністрів закордонних справ ЄС прийняла мандат Єврокомісії на переговори з Україною щодо нової Посиленої угоди, який повинен замінити угоду про партнерство й співпрацю, дія якого завершується в 2007 році. У своєму документі Рада міністрів ЄС вирішила, що нова Посилена угода не повинна передбачати наперед ніякого майбутнього розвитку двосторонніх відносин. Це означатиме, що в угоді, з одного боку, не буде положення про можливість членства України в ЄС, але, з другого боку, не буде положення й про неможливість такого членства.

27 лютого В.ЯНУКОВИЧ має намір відвідати ФРН з одноденним офіційним візитом.