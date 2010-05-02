У Черкасах установили пам’ятник танкістам

1 травня в Парку Перемога в Черкасах встановили пам’ятник танкістам, які визволяли місто – на постаменті з`явився танк. Пам’ятник встановили на алеї Слави. Це – подарунок черкаської мерії ветеранам до Дня Перемоги.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаського міськвиконкому.

Танк встановили справжній, місту його передало Міністерство оборони. Урочисте відкриття пам’ятника відбудеться 9 травня.