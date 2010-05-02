Фестиваль "Війна і Мир" об'єднає сім проектів у Севастополі

У Севастополі фестивалем фотографії «Севастополь. Парадний портрет», присвяченим Великій Вітчизняній війні, сьогодні відкрився фестиваль «Війна і Мир».

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття фестивалю відбулося на естрадному майданчику Приморського бульвару. Після церемонії відкриття його учасники пройшлися проспектом Нахімова і вулицею Велика Морська до площі Ушакова. Вони ознайомилися на шляху проходження з виставкою ретро-фотографій жителів міста, розміщених на сіті-лайтах. У проекті взяли участь 36 севастопольських сімей, які надали понад 3 тисячі фотографій. Найстаріша з них датується 1864 роком.

Фестиваль завершиться в кінці вересня Севастопольським кінофестивалем з однойменною назвою «Війна і Мир», а в цілому впродовж п`яти місяців він об`єднуватиме 7 широкомасштабних, витриманих загалом у стилістичному ключі культурних проектів, що здійснюються на території міста.

12-16 червня в рамках фестивалю «Війна і мир» відбудеться Фестиваль військових оркестрів Sevastopol Military Tattoo. Крім того, з 4 липня на Михайлівському равеліні (військова фортеця на Північній стороні Севастопольської бухти, побудована у середині XIX століття) працюватиме експозиція «Героїчний Севастополь».

C 9 по 16 серпня відбудеться Фестиваль перформансів і медіа Balaklava Odyssey, 12-16 серпня - Фестиваль повітряних куль «Монгольфьєрія», 23-27 вересня - Севастопольський кінофестиваль «Війна і Мир», а 23-27 вересня - кіноконкурс «Місто біля моря».