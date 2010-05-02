На кордоні з Румунією затримано 20 тисяч пачок сигарет

Прикордонники Чернівецького прикордонного загону припинили спробу незаконного переміщення через українсько-румунський державний кордон партії контрабандних тютюнових виробів загальною кількістю 20 тисяч пачок сигарет.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прес-секретаря Чернівецького прикордонного загону Костянтина ЛІСНІКА, прикордонний наряд «Прикордонний патруль» відділу прикордонної служби «Черепківка» (українсько-румунський кордон, Чернівецька область Сторожинецький район) затримав за 50 метрів від лінії державного кордону громадянина України.

В ході проведення пошукових дій, менш ніж за годину, група реагування прикордонного поста «Біла Криниця» ВПС «Черепківка» виявила ще трьох громадян України, які на гужовій повозці прямували до лінії кордону. Контрабандистів та 40 ящиків цигарок було блоковано за 150 метрів від державного кордону. В результаті прикордонники вилучили 20 000 пачок цигарок марки «Вікрой» вітчизняного виробництва з українськими акцизними марками.

Всі четверо порушників виявилися мешканцями Глибоцького району Чернівецької області. Наразі всі затримані дають свідчення, а їхню подальшу долю вирішить суд. За попередньою оцінкою, вартість даної партії тютюнових виробів становить 155 тисяч гривень.