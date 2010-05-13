Польський експерт каже, що українці добровільно стають "васалами" Росії

Згода України на роботу ФСБ Росії у Криму не є чимось унікальним у світовій практиці, але свідчить про "васалізацію" українців перед росіянами, заявив кореспонденту УНІАН експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

За його словами, спецслужби ряду держав нерідко мають угоди, у тому числі секретні, з іншими державами, згідно з якими працюють на території цих держав.

"Це має місце, але це не оцінюється іншими державами надто позитивно. Це прояв певної добровільної васалізації", - сказав польський експерт.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ звернув увагу на те, що українські власті, згідно х оприлюдненою інформацією, планують дозволити працівникам російської спецслужби працювати лише на території Криму, де дислоковано Чорноморський флот РФ, а не на всій території України.

Він визнав, що, крім офіційної причини необхідності перебування офіцерів ФСБ у Криму задля забезпечення роботи флоту, вони можуть займатися агентурною діяльністю, що ускладнить ситуацію на півострові.

На його думку, російська спецслужба, зокрема, може підтримувати проросійські неурядові організації, а також сприяти видачі російських паспортів жителям Криму.

Як повідомляв УНІАН, голова Федеральна служба безпеки РФ Олександр БОРТНИКОВ заявив 12 травня, що ФСБ і Служба безпеки України наступного тижня планують підписати новий документ, який визначає роботу російських контррозвідників у Севастополі, де базується Чорноморський флот.

"Ми з колегами з СБУ домовилися про повернення наших військових контррозвідників до Севастополя. Наступного тижня відбудеться зустріч представників двох спецслужб, на якій ми підпишемо нову угоду про спільну роботу щодо забезпеченню безпеки", - сказав він.

У 2009 році територію України залишили 19 співробітників ФСБ, які забезпечували безпеку на Чорноморському флоті РФ. Їхнє перебування у Криму було передбачене договором від 2000 року, який був денонсований за ініціативою тодішнього голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.