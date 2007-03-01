Депутати Губський і Костенко винні 32 мільйони за буряки

Тернопільська обласна рада підготувала звернення з приводу критичної ситуації, що склалася в АПК області. Одним з його пунктів є прохання до Кабінету міністрів «доручити Генеральній прокуратурі України провести перевірку стану розрахунків цукрових заводів із здавачами сировини та вжити заходів щодо повноти та справедливості розрахунків».

За даними головного управління агропромислового комплексу Тернопільської ОДА, борги цукрових заводів перед сільгоспвиробниками складають 42 млн. грн., при чому 32 млн. грн. з цього боргу припадає на заводи, що контролюються «Українською продовольчою кампанією» та зокрема народними депутатами від БЮТ Богданом Губським та Павлом Костенком. Зокрема, депутатам належать 6 з 8-ти розташованих на території області цукрових заводів.

Крім того, як повідомляє прес-служба обласної ради, на пленарному засіданні сесії обласної ради 23 лютого депутати звернулися до керівника депутатської фракції БЮТ у Верховній Раді України Тимошенко Юлії Володимирівни з проханням вплинути на народних депутатів України – членів фракції БЮТ Губського та Костенка, які є власниками цукрових заводів, розташованих на території Тернопільської області, «щодо повернення ними наявної грошової заборгованості товаровиробникам області за зданий цукровий буряк».

Як повідомляє прес-служба, більшість у Тернопільській обласній раді складають депутати від БЮТ (48 з 120 депутатів), КУН (8 депутатів), СПУ (5 депутатів) та УСДП (6). Тоді як «НУ» (35) та УНП (13) перебувають в опозиції.

«Такого важкого року для аграрної галузі ще не було, про що твердять самі господарники, рентабельність виробництва постійно падає, - заявив в інтерв’ю депутат обласної Ради, член БЮТ Михайло Миколенко. - Оскільки депутат ВР від БЮТ Богдан Губський та його соратники є власниками 6 цукрових заводів на Тернопільщині, ми й звернулися до лідера Блоку Тимошенко з проханням вплинути на своїх колег, аби ті погасили борги перед аграріями».

За словами Михайла Миколенка, після чисельних звернень керівництво «Української продовольчої компанії» почало поступово гасити свої борги перед аграріями, але робить це винятково у товарній формі – цукром. Але цукор видається за затвердженими Кабміном цінами 2,85 грн за кілограм, при ринковій вартості сьогодні 2,10-2,20 грн. за кілограм.

Михайло Миколенко заявив, що сесія уповноважила депутата Верховної Ради Василя Дерев’яного озвучити рішення та звернення обласної ради на сесії ВР.