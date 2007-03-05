Погода на 6-11 березня

Завтра в Україні дощі очікуються лише у Криму та у західних областях, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці окремі тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вночі у Криму місцями пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10° тепла; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

7-8 березня -мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі морів до 5° тепла; вдень 4-9° тепла, у західних, Вінницькій та Одеській областях 8-13°.

9-10 березня - переважно без опадів, лише у західних, північних, а 10 березня місцями і у центральних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу. Температура у західних областях вночі 0-6° тепла, вдень 9-15° тепла; на решті території вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла, у південній частині до 13°.

11-15 березня утримається тепла погода з температурою вночі від 3° морозу до 4° тепла; вдень 6-12° тепла, на півдні країни та Закарпатті подекуди 14-16°. Без опадів, лише у західних та північних областях часом невеликі опади переважно у вигляді дощу.

У Києві та області у вівторок опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

7-8 березня - мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

9-10 березня - без істотних опадів, лише вдень 9 березня та місцями вночі 10 березня невеликі опади. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла; вдень 6-11° тепла.