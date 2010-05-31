Громадянин США надіслав на Рівненщину дві посилки із зброєю

В одному з підрозділів Львівської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень (двох посилок), відправлених громадянином США жителю Рівненської області, було виявлено зброю.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

Як зазначається у повідомленні, серед вкладень однієї з посилок митники виявили гвинтівку «Tri Star», частину рушниці (ствол із спусковим механізмом), ложе рушниці, які були загорнуті у брезент; 200 патронів із маркуванням на капсулі «С», загорнутих у фольгу. В іншій посилці були затвор до гвинтівки, магазин для патронів; металевий стрижень з трьома пазами завдовжки 30 см, скріплений з металевою частиною циліндричної форми, які також були загорнуті у фольгу.

Працівники Львівської митниці направили запити для проведення експертних досліджень, за якими було встановлено, що «ствол з ствольною коробкою та ложе, затвор і магазин є складовими одного зразка вогнепальної нарізної зброї - мисливського карабіна «Savage Mark II» CAL. 22L.R. (5,6 мм), придатного до стрільби». Патрони є боєприпасами до вогнепальної нарізної зброї, придатні для стрільби. Металевий предмет є голчастим штиком до карабіна СКС (самозарядний карабін Сімонова) калібру 7,62 мм, і є холодною зброєю, інформує прес-служба.

Згідно з вимогами Всесвітньої поштової конвенції та відповідно до Постанови Кабміну «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку», у міжнародних поштових відправленнях заборонено пересилати вогнепальну зброю всіх видів і боєприпаси до неї, холодну зброю.

Проти громадянина США, відправника посилок, Львівською митницею порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.