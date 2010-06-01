МОЗ: загроза завезення поліомієліту в Україну дійсно існує

Загроза завезення поліомієліту в Україну дійсно існує, наголосив Головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ під час зустрічі зі спеціалістом Відділу у боротьбі з інфекційними захворюваннями ВООЗ Девідом МЕРСЕРОМ.

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України, під час зустрічі, яка відбулась 31 травня, Г.РОЖКОВ розділив занепокоєння представника Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо можливості завезення вірусу в Україну. «Сьогодні ми робимо усе, щоб не допустити завезення збудника поліомієліту на територію України, але ми усвідомлюємо, що повністю перешкодити проникненню вірусу неможливо», - зазначив він.

Головний державний санітарний лікар нагадав, що охоплення щепленням проти поліомієліту в Україні становить 80,6% при мінімальному порозі у 95%. Водночас, як показує інформація від ВООЗ, на момент виникнення спалаху цього захворювання аналогічний офіційний показник у Таджикистані становив 86%. За даними ВООЗ, станом на 19 травня у Таджикистані зареєстровано 473 випадки гострого в’ялого паралічу.

«На сьогодні у всьому світі найнадійнішим методом профілактики поліомієліту є вакцинація, і регіони забезпечені вакциною до серпня включно», - запевнив Г.РОЖКОВ.