Цього року третина випускників шкіл пройдуть зовнішнє тестування

В цьому році кожен третій випускник загальноосвітньої школи пройде зовнішнє незалежне оцінювання знань у формі тестування.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти, доктор педагогічних наук Ігор ЛІКАРЧУК.

Тобто, у 2007 році кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання становитиме 120 тисяч. Вони складатимуть 240 тисяч тестів.

І.ЛІКАРЧУК розповів, що зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься у такі терміни: 21 квітня - з української мови, 28 квітня - з математики або історії (на вибір учня). Крім того, 25 квітня у Харківській області запроваджується у пілотному режимі тестування з фізики, хімії та біології.

Зовнішнє оцінювання у 2007 році значно відрізняється від минулого року. Кількість випускників, які братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, зросла до 120 тисяч порівняно з 40 тисячами минулорічних учасників. Цього року працюватимуть чотири технологічні лінії з обробки тестових зошитів у чотирьох регіонах: Київському, Львівському, Донецькому і Харківському. Змінено зміст тестових завдань і збільшено час на їх виконання. Так, кількість завдань з історії збільшено з 60 до 65, відповідно час, відведений на виконання тестових завдань з цього предмета, подовжено з 90 до 180 хвилин. Ужито ще більш жорсткі заходи безпеки, що унеможливлює виток інформації про зміст тестових завдань.

Результати проходження зовнішнього незалежного оцінювання учні зможуть отримати за місцем навчання з 1 до 20 червня. Ці результати будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація.

Випускники 2007 року, які виявлять бажання вступити до вищих навчальних закладів, подаватимуть сертифікат із результатами зовнішнього оцінювання. Ці результати зараховуватимуться вищими навчальними закладами як вступні іспити.

Уперше в Україні з`явилися вищі навчальні заклади, які відмовилися від вступних іспитів. Для вступу, скажімо, до Львівського національного університету ім. І. Франка випускники закладів освіти міста Львова і Львівської області будуть подавати лише сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.

Також, за словами І.ЛІКАРЧУКА, центр планує найближчим часом запропонувати Міністерству освіти і науки затвердити збалансовану модель зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Центр пропонує запровадити обов’язкове тестування для випускників в два етапи. В 2008 році центр планує охопити всіх випускників складати тести.

А вже в наступному, 2009 році, всі випускники загальноосвітніх навчальних закладів будуть складати два обов’язкові тести за курс середньої школи – українська мова, та на вибір – математика чи історія. Також, для тих, хто захоче вступати до вузів, будуть запропоновані додатково ще чотири, п’ять тестів, які необхідні для вступу в той чи інший вищий навчальний заклад. І.ЛІКАРЧУК не виключає, що навіть обов’язкові тести для абітурієнтів будуть різного рівня складності – в залежності від вимог вузу.

Це, за його словами, дозволить відмовитись від державної підсумкової атестації в існуючому вигляді і відмовитись від існуючої вступної кампанії в вузи.