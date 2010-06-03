Кульова блискавка вдарила в натовп глядачів, які чекали виверження гейзера "Старий служака" в американському національному парку Єллоустоун, штат Вайомінг. В результаті постраждали дев`ятеро людей, передає РосБізнесКонсалтинг. Усі потерпілі були госпіталізовані, проте вже за кілька годин один з них, 57-річний чоловік був виписаний з лікарні. Про долю інших поки не повідомляється.