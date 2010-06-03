У Києві ураган зламав майже сотню дерев

Буревій з грозою, що пронісся Києвом сьогодні в першій половині дня, зламав 83 дерева.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Столиця постраждала нерівномірно - найбільше від примх погоди дісталося Солом’янському району.

Під час бурелому люди не постраждали, повалені стихією дерева пошкодили кілька порожніх автомобілів.

Як запевнив заступник мера Києва Віктор СІВЕЦЬ, «комунальне об’єднання «Київзеленбуд» оперативно справляється з наслідками сьогоднішньої стихії”. За його словами, від завалів дерев вже розчищено всі дороги і місця найбільшого скупчення людей, найближчим часом наслідки стихії буде ліквідовано у повному обсязі.