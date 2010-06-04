Потужна буря заливає Варшаву, затоплено вулиці і метро

Потужна буря обрушилася на столицю Польщі. Варшаву заливає вже сім годин, затоплює метро, частина міста залишилася без електроенергії, передає кореспондент РІА "Новости".

Опади у Варшаві настільки інтенсивні, що міська каналізація не справляється з об`ємами води. Затоплено вулиці польської столиці, паралізовано роботу наземного громадського транспорту.

Залито підземні переходи та входи в метро.

"Станція "Імелін" закрита, оскільки вода потрапила на перон", - повідомив прес-секретар варшавського метро Кшиштоф Малавко. Заливає також станцію метро "Кабати".

Частина Варшави залишилася без електроенергії, зокрема, район Урсинов.

За останньою інформацією, затоплює столичний онкологічний госпіталь і Центр здоров`я дитини.