Місця масового відпочинку патрулюватимуть 85 груп міліції

Підрозділи міліції Херсонської області розпочали підготовку до забезпечення охорони громадського порядку і безпеки громадян під час курортного сезону 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МВС України у Херсонській області.

Згідно з повідомленням, для своєчасного реагування на можливі правопорушення у місцях масового відпочинку громадян на території області під час проведення курортного сезону охорону громадського порядку здійснюватимуть 85 тимчасові групи міліції.

Крім того, обласне управління МВС звернулося до органів місцевого самоврядування з пропозицією негайно вирішити питання про встановлення засобів відеоспостереження у громадських місцях, кафе, барах, нічних клубах.

На території курортних зон Херсонської області розміщено 314 оздоровчих установ, серед них: 67 пансіонатів, 140 баз відпочинку, 6 санаторіїв, 8 турбаз, 31 готельний комплекс, 5 оздоровчих комплексів, 49 дитячих таборів, 1 кемпінг і 7 місць неорганізованого відпочинку.