Справа про банківську картку з місця авіакатастрофи все-таки є?

Представник Польського агентства безпеки заявила про арешт у Росії чотирьох військовослужбовців внутрішніх військ, підозрюваних в мародерстві на місці катастрофи польського президентського літака під Смоленськом, повідомляє Радіо "Свобода" з посиланням на польське агентство "PAP".

Стверджується, що військовослужбовці, які стояли довкола місця катастрофи, використовували кредитну карту загиблого польського громадянина.

Прес-секретар уряду Польщі Павло ГРАСЬ раніше в неділю заявив, що, за попередніми даними, троє російських міліціонерів після авіакатастрофи під Смоленськом незаконно зняли кошти з банківського рахунку трагічно загиблого генерального секретаря польської Ради з охорони пам`яті боротьби і мучеництва Анджея Пшевозника і використали його пластикову картку, здійснюючи покупки в Смоленську.

МВС Росії спростувало цю інформацію, назвавши звинувачення "цинічними і блюзнірськими".