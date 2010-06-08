СБУ викрила схему привласнення 700 тис. грн. з бюджета Дніпропетровська

У Дніпропетровську Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області викрито схему привласнення 700 тис. грн. коштів з міського бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, встановлено, що у вересні 2008 року одне з приватних підприємств виграло конкурс на будівництво модульної котельні в обласному центрі. Отримавши 2 млн. 250 тис. грн. бюджетних коштів, забудовники закупили спеціалізоване обладнання у фіктивних фірм-посередників за ціною, що суттєво перевищує ринкову. Незаконно отримані гроші були через «конвертаційні центри» переведені у готівку і привласнені посадовими особами фірми-забудовника. Крім інших правопорушень, було встановлено, що під час будівництва котельні використовувались конструкційні матеріали та обладнання сумнівної якості з ознаками вторинного використання. За висновками експертів, вони не відповідають вимогам державних стандартів і не можуть застосовуватись при будівництві громадських споруд.

За даним фактом слідчими СБУ у Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.