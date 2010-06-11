На міжбанку долар впав, євро - виросло

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9135/7,9185, на 12:00 звузився спред - 7,9145/7,9175. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9125/7,9170 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,9165.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2516/0,2518, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2517/0,2518. До закриття ціни залишилися без змін.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,4999 (-0,1545).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2090/1,2145.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,5825/9,5915, на 12:00 ціни підвищилися - 9,5855/9,5950. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 9,5935/9,6045.