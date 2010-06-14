Викрадену у Києві студентку міліція не знайшла, але знає, що вона жива

Викрадена наприкінці травня студентка Київського інституту міжнародних відносин Ірина ЛАЗАРЕНКО, за даними правоохоронців, жива.

Про це повідомляє газета “Сегодня”(№ 127) з посиланням на джерело в київській міліції.

Як пише газета, офіційно це коментувати відмовляються, "щоб не злякати викрадачів".

Однокурсники Ірини вважають, що мотивом злочину стало нібито те, що у батька студентки, чиновника з Мінвуглепрому, є борги, які зловмисники “вибивають” таким чином. Але сам Сергій ЛАЗАРЕНКО цю версію називає маячнею.

"Ніяких боргів у мене немає!" - відрізав він. А на запитання видання про розслідування С.ЛАЗАРЕНКО прокричав: "Знайдіть мою дитину!" - і відключив телефон.

22-річну студентку Київського інституту міжнародних відносин І.ЛАЗАРЕНКО 28 травня викрали невідомі біля приміщення інституту.

Батько Ірини, С.ЛАЗАРЕНКО, до 2005 року був заступником голови Фонду державного майна України (ФДМУ), в 2000-2002 рр. - керував регіональним відділенням ФДМУ по Донецькій області.