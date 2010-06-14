Викрадену у Києві студентку міліція не знайшла, але знає, що вона жива
Батько спростовує версію
Викрадена наприкінці травня студентка Київського інституту міжнародних відносин Ірина ЛАЗАРЕНКО, за даними правоохоронців, жива.
Про це повідомляє газета “Сегодня”(№ 127) з посиланням на джерело в київській міліції.
Як пише газета, офіційно це коментувати відмовляються, "щоб не злякати викрадачів".
Однокурсники Ірини вважають, що мотивом злочину стало нібито те, що у батька студентки, чиновника з Мінвуглепрому, є борги, які зловмисники “вибивають” таким чином. Але сам Сергій ЛАЗАРЕНКО цю версію називає маячнею.
"Ніяких боргів у мене немає!" - відрізав він. А на запитання видання про розслідування С.ЛАЗАРЕНКО прокричав: "Знайдіть мою дитину!" - і відключив телефон.
22-річну студентку Київського інституту міжнародних відносин І.ЛАЗАРЕНКО 28 травня викрали невідомі біля приміщення інституту.
Батько Ірини, С.ЛАЗАРЕНКО, до 2005 року був заступником голови Фонду державного майна України (ФДМУ), в 2000-2002 рр. - керував регіональним відділенням ФДМУ по Донецькій області.