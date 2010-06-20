Політика економії в Європі може зашкодити російській економіці

Політика економії в Європі може серйозно зашкодити російській економіці. Такого висновку дійшли фахівці Центру економічних досліджень Інституту глобалізації і соціальних рухів, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Практика скорочення бюджетних витрат і здешевлення робочої сили веде до звуження ринків. ЄС прагне зробити виробництво і послуги дешевшими, щоб підтримати експорт і туризм. Проте падіння рівня життя в Європі створює умови для скорочення ввезення товарів, включаючи енергоресурси з Росії, вважають експерти центру.

Прихильники курсу радикальної економії стверджують, що громадяни Європи (особливо Західної) звикли до надто легкого життя, а нині мусять вчитися жити на рівні стану економіки. За цими твердженнями ховається прагнення урядів підвищити рентабельність корпоративного експорту і допомогти банкам за рахунок населення.

Заходи економії починають проводитися в Іспанії, Німеччині, а також державах Східної Європи - Угорщині, Румунії й інших країнах. Вважається, що без жорсткої бюджетної економії не обійтися Британії, Португалії, Італії і Франції.

Непопулярні заходи допоможуть країнам ЄС підтримати свій експорт, але завдадуть сильного удару по ввезенню товарів з-за кордону. Важливим вважається витіснити імпортні товари місцевою продукцією, наслідуючи антикризовий досвід США. Загальноєвропейська манія економії погіршує перспективи іноземних постачальників нафти, металів і іншої сировини, наголосили в центрі.

Особливо помітно можуть впасти постачання до Європи російського газу, в 2009 р. його видобуток уже був скорочений на 12,1%.