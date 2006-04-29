У Львові відкрито виставку однієї ікони
20:20, 29 квітня 2006Суспільство
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Досі вона зберігалась у приватній колекції
У Львові в мистецькому центрі “Дзига” експонується зображення святого Миколая, написане українським майстром дев`ятнадцятого століття Лукою Долинським.
Як передає «5-й канал», цінність ікони у тому, що її жодного разу не реставрували і вона одна з небагатьох, що має підпис автора.
Досі зображення святого Миколая зберігалось у приватній колекції, тепер шедевр українського майстра може побачити кожен.
Дослідники кажуть, що нереставрована, але добре збережена картина дозволяє оцінити усі нюанси школи Луки Долинського.
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