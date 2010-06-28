Путін розповів, який він радий бачити Азарова

Товарооборот України й Російської Федерації виходить на докризовий рівень.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на початку зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Пов`язано, звісно, це з виходом з кризи – торік у нас упав товарообіг із 40 млрд. (доларів) до 22 з невеликим (млрд. дол.). Цього року за перші чотири місяці поточного року він збільшився вдвічі – по суті, ми виходимо на докризовий рівень товарообороту. Це дуже добра ознака», - сказав В.ПУТІН.

В.ПУТІН наголосив, що дуже радий бачити М.АЗАРОВ. За його словами, керівники урядів двох країн виробили певний стиль оперативної взаємодії. В.ПУТІН відзначив, що під час телефонних розмов обмінюється інформацією з М.АЗАРОВИМ щодо поточних справ, також вони часто зустрічаються.

«Це ознака того, зовнішня, принаймні, що у нас кардинальним чином змінилася якість наших відносин. І це стосується не тільки питань співпраці у сфері оборони й безпеки, я маю на увазі продовження договору про перебування російського флоту в Криму, не тільки газової сфери, а й з багатьох інших напрямів ситуація вирівнюється», - сказав В.ПУТІН.